Москва, , 10:41 — REGNUM Видеозапись боевой работы расчетов российских самоходных артиллерийских установок «Акация» в ходе спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины обнародовало 11 июня Минобороны России.

САУ «Акация» Vitaly V. Kuzmin

На выложенных в интернет кадрах запечатлено, как вышедшие на ударную позиция установки «Акация» ведут огонь по позициям киевских боевиков, а затем меняют свою позицию.

Также уточняется, что координаты целей передаются расчетам с беспилотников, после чего российские артиллеристы наносят удар с использованием осколочно-фугасных или кумулятивных снарядов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ВСУ обстреляли населенный пункт Байрак минами калибра 120 мм.