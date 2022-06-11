Москва, 11 июня 2022, 10:41 — REGNUM Видеозапись боевой работы расчетов российских самоходных артиллерийских установок «Акация» в ходе спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины обнародовало 11 июня Минобороны России.
На выложенных в интернет кадрах запечатлено, как вышедшие на ударную позиция установки «Акация» ведут огонь по позициям киевских боевиков, а затем меняют свою позицию.
Также уточняется, что координаты целей передаются расчетам с беспилотников, после чего российские артиллеристы наносят удар с использованием осколочно-фугасных или кумулятивных снарядов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ВСУ обстреляли населенный пункт Байрак минами калибра 120 мм.