Москва, 11 июня, 2022, 10:32 — ИА Регнум. На неопределенный срок заморожен Минцифры РФ проект по выдаче цифровых паспортов в России. Об этом 11 июня сообщает Forbes со ссылкой на источники среди участников создания этого проекта.

Sarinform.com Российский паспорт

По информации источников, одной из главных причин этого стало то, что бумажный паспорт стоит 300 рублей, в то время как цифровой будет обходится в тысячу рублей.

Уточняется, что, по словам одного из источников, такая разница в стоимости паспортов «вызвала бы большой резонанс в обществе», так как это, по его мнению, не могут позволить себе жители регионов страны, где доходы ниже, чем в Москве. При этом он уточнил, что технически проект был уже готов, однако правительство России не дало добро на его начало.

Также указывается, что другой источник рассказал, что причиной такого решения стала нехватка компонентов для цифровых носителей, а третий источник отметил, что необходимые для цифровых паспортов чипы можно производить, но из-за отсутствия технической документации к проекту неизвестно, какие именно требуются для этого чипы.

Кроме того, добавляется, что заместитель главы по федеральному проекту «Цифровое государственное управление» Кирилл Емельянов подтвердил изданию факт изменения сроков реализации проекта, так как для этого нужны повышенные меры защиты, потому что речь идет о персональных данных жителей РФ.

Отметим, выдачу цифровых паспортов в России планировали начать в 2023 году с Москвы, Московской области и Татарии. Также предполагалось, что в этот документ можно будет записать отпечатки пальцев, данные водительского удостоверения, СНИЛС и электронную подпись гражданина РФ.