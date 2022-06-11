Москва, 11 июня, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Обмен местами на российских и американских космических кораблях будет способствовать слаживанию экипажа Международной космической станции. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своём Telegram-канале.

МКС

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, позволяющее Роскосмосу перевести переговоры с американским аэрокосмическим агентством NASA об организации «перекрёстных полётов». При таких полётах американским астронавтам будут предоставляться места на российских пилотируемых кораблях, а российским космонавтам — на американских средствах доставки.

«Решение Роскосмоса и NASA о так называемых перекрёстных полётах необходимо для слаживания международного экипажа МКС в управлении обоими пилотируемыми кораблями — российским «Союзом МС» и американским «Crew Dragon», а также для взаимного изучения систем управления российским и американским сегментами космической станции», — объяснил Рогозин.

Он добавил, что с российской стороны для участия в программе перекрёстных полётов предложена кандидатура космонавта Анны Кикиной. Сейчас в Роскосмосе ожидают от американской стороны предложения по кандидатуре астронавта США для включения в состав российского экипажа.

Переговоры об организации перекрёстных полётов к МКС начались после успешного испытания и сертификации американских кораблей Crew Dragon. В предыдущие годы (после отказа в США от кораблей «Спейс шаттл») доставка всех членов экипажа на МКС производилась на российских кораблях.