Донецк, 11 июня 2022, 10:30 — REGNUM ВСУ обстреляли Байрак минами калибра 120 мм. Об этом 11 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 10:05 — н.п. Новолуганское — н.п. Байрак: выпущено 5 мин калибра 120 мм», — отмечается в сообщении.
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