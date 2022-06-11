Горно-Алтайск, , 10:28 — REGNUM В Республике Алтай с 10 июня приостановлено действие обязательного масочного режима. Распоряжение об этом подписал глава региона Олег Хорохордин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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При этом пожилым гражданам старше 65 лет рекомендовано продолжать носить гигиенические маски в общественных местах.

«В случае ухудшения эпидситуации действие масочного режима может быть возобновлено», — добавили в правительстве.

Напомним, масочный режим в республике был введён в мае 2020 года из-за пандемии коронавируса.