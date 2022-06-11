Омск, 11 июня, 2022, 10:23 — ИА Регнум. 17-летнего подростка в Омске обвинили в мошенничестве, жертвами которого становились пенсионеры. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Омской области.

pexels.com Подросток

По данным ведомства, ранее он нашёл в мессенджере предложение о работе курьером. Он должен был выезжать по указанным адресам, забирать деньги и переводить их на банковские счета. В качестве первого задания он отправился к 82-летнему омичу.

«Пенсионер передал 60 000 рублей, чтобы помочь сыну, якобы ставшему виновником ДТП. Подозреваемый выполнил все условия и перевел мошенникам 55 200 рублей. Последующие суммы оказались выше», — отметили в ведомстве.

В дальнейшем подросток выезжал по адресам, забирал у пожилых горожан деньги на «спасение» их родственников. Всего он собрал более 1,3 млн рублей. 24 мая его задержали оперативники, курьер намеревался перевести 800 тыс. рублей.

К настоящему времени подтверждена причастность обвиняемого к восьми эпизодам. Все пострадавшие — пенсионеры 67-84 лет, а общая сумма ущерба превысила 3,3 млн рублей. Подросток решением суда заключён под домашний арест. Ведётся розыск организаторов.