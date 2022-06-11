Донецк, 11 июня 2022, 10:18 — REGNUM ВСУ выпустили по Гольмовскому 10 ракет из БМ-21 «Град». Об этом 11 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
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Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️09:06 — н.п. Дылеевка — н.п. Гольмовский: выпущено 10 ракет из БМ-21 «Град».
Ранее ВСУ обстреляли Доломитное и Горловку.
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