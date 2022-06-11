Москва, 11 июня, 2022, 10:14 — ИА Регнум. До 18 июня 2022 года продлен режим ограничения полетов в ряд аэропортов южной и центральной части России. Об этом 11 июня сообщает Росавиация.

AlexandrVe Самолет

«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 18 июня 2022 года 03:45 по московскому времени», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что имеются ввиду аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Кроме того, указывается, что авиакомпаниям РФ в связи с этим рекомендуется вести организацию перевозок пассажиров по альтернативным маршрутам с использованием аэропортов Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Отметим, с 24 февраля 2022 года Росавиация закрыла для гражданских самолетов часть воздушного пространства юга и центра России из-за спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины.