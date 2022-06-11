Кишинёв, 11 июня, 2022, 10:12 — ИА Регнум. Экс-президент Молдавии Игорь Додон, находящийся под арестом, призвал правительство уйти в отставку из-за неспособности справиться с экономическим кризисом.

Dodon.md Игорь Додон

«Рост цен не останавливается, нам предстоит пережить увеличение тарифов на электроэнергию. И прогнозы Нацбанка неутешительны — в третьем квартале инфляция может составить 31%. Если не способны с этим справиться, проявите политическую зрелость и уйдите в отставку по собственному желанию, пока это возможно», — написал он в Telegram-канале.

Додон сравнил показатели потребительских цен в странах ЕС и СНГ и продемонстрировал, что в Молдавии они на треть выше.

«В Молдавии фиксируются не самые большие цены на энергоресурсы по сравнению с теми же странами ЕС. Поэтому объяснить нашу ситуацию с высокой инфляцией общемировым подорожанием энергетических ресурсов невозможно. Аналогично нельзя её объяснить и влиянием т.н. импортируемой инфляции. Ведь основную часть импортируемых товаров мы получаем из стран ЕС и СНГ, где инфляция ниже намного, чем у нас», — отметил он.