Осло, 11 июня, 2022, 10:07 — ИА Регнум. Пять причин, из-за которых Украина не может в данный момент стать членом Европейского союза, назвали в беседе с норвежским телеканалом NRK профессор политологии в университетах Осло и Агдера Ярле Трундал и исследователь из Университета Осло Йорн Холм-Хансен.

Украина и ЕС

Как указали эксперты, первой из них является повсеместная коррупция на Украине, уровень которой выше, чем в наиболее неблагополучных странах ЕС, а второй — проблемы с верховенством закона и демократией в стране.

Также они добавили, что экономику и политику Украины контролируют олигархи и добавили, что это говорит об отсутствии здоровой рыночной экономики, наличие которой необходимо для вступления в ЕС. Четвертой причиной, по мнению экспертов, являются нищета и национализм, причем на Украине, по их мнению, явно не разделяют ценности Евросоюза о терпимости к различным общественным группам.

Помимо того, эксперты добавили, что пятой причиной являются требования Киева о внеочередном приеме этой страны в сообщество, что будет несправедливым по отношению к странам, которые ждут этого годы.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июня австрийский канцлер Карл Нехаммер заявил, что Австрия согласится на статус Украины в качестве кандидата на вступление в Европейский союз только в том случае, если аналогичный статус получат государства Западных Балкан и Молдавия.