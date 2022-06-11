Абакан, 11 июня, 2022, 10:06 — ИА Регнум. В Хакасии за прошедшие сутки выявлено 13 новых случаев заражения коронавирусом, 13 человек выздоровели после COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Mzso.info Тест на коронавирус

Диагноз подтвердился у жителей Абакана, Саяногорска, Таштыпского, Алтайского и Ширинского районов. В большинстве случаев носители были обследованы после появления симптомов.

«1 случай инфицирования выявлен при обследовании заболевших внебольничной пневмонией, 1 факт заражения зарегистрирован при плановом мониторинге, 3 человека заболели после пребывания в другом субъекте, за рубежом», — отметили в правительстве.

Таким образом, всего с начала года в республике подтверждено 34 202 случая инфицирования. В настоящее время в ковидных стационарах Хакасии лечатся 32 пациента, ещё 61 носитель проходит лечение на дому.