Лондон, , 10:05 — REGNUM Британские мотогонщики Роджер Стоктон и его сын Брэдли Стоктон погибли в результате аварии в квалификации гонки Isle of Man TT на острове Мэн, сообщили на сайте организаторов. Isle of Man TT считается одной из самых опасных мотогонок в мире.

Для 56-летнего Стоктона эта гонка была 20-й в серии, его 21-летний сын проводил дебютный старт. Авария произошла на II круге.

Ранее в ходе гонок погибли еще три гонщика. 7 июня североирландский мотогонщик Дэви Морган вылетел с трассы и получил несовместимые с жизнью травмы. 4 июня в гонке на мотоциклах с колясками погиб Оливье Лаворель из Франции. 2 июня разбился британец Марк Перслоу.