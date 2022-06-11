Иркутск, 11 июня, 2022, 10:02 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области постепенно улучшается. По состоянию на 11 июня 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 8674 человека, за последние сутки скончался один пациент.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 294 787 (+41 за сутки, хотя еще накануне было +75). Госпитализированы 276 (+19 за последние сутки). В то же время выздоровели 290 572 пациентов (+87за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, ещё 695 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (0 за сутки).

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