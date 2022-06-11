Туруханский район, Красноярский край, 11 июня, 2022, 09:58 — ИА Регнум. В Туруханском районе Красноярского края бывший начальник сельского отделения почтовой связи признана виновной в присвоении денег. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного следственного управления СКР по региону.

Цитата из м/ф «Простоквашино». реж Владимир Попов. 1980. СССР Почта

По данным ведомства, используя своё служебное положение, женщина несколько месяцев изымала деньги из сейфа отделения и тратила их на собственные нужды.

«Подсудимая похищала денежные средства не из приходящих адресных выплат гражданам, а поступающие налично в отделение почтовой связи от жителей населенного пункта, при этом все положенные гражданам выплаты производились», — уточнили в ведомстве.

Всего таким образом она присвоила около 600 тыс. рублей, на которые купила в том числе снегоход. Приговором суда ей назначен штраф в размере 120 тыс. рублей.