Донецк, , 09:56 — REGNUM ВСУ обстреляли Доломитное и Горловку. Об этом 11 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия освобождает Донбасс: все новости о военной спецоперации на Украине»

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️09:28 — н.п. Новолуганское — н.п. Доломитное: выпущено 3 мины калибра 120 мм; ️09:40 — н.п. Новгородское — н.п. Горловка: выпущено 10 снарядов калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ выпустили по Ясиноватой снаряды калибра 122 мм.

Читайте ранее в этом сюжете: ВСУ выпустили по Ясиноватой снаряды калибра 122 мм