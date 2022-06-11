Донецк, , 09:54 — REGNUM За минувшие сутки ВСУ 60 раз обстреляли ДНР, выпустив 522 единицы боеприпасов. Об этом 11 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«За истекшие сутки представительство сообщало о 60 фактах ведения огня со стороны ВФУ. Выпустив 522 единицы различных боеприпасов. За прошедшие сутки поступили сведения о гибели 5 и ранении 21 гражданского лица, в том числе подростка 2007 г. р., в Кировском районе Донецка, Горловке и Макеевке», — отмечается в сообщении.

Также было повреждено 38 домостроений в Кировском, Ворошиловском, Куйбышевском районах Донецка, Горловке, Александровке, и 8 объектов гражданской инфраструктуры.