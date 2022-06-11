Москва, , 09:54 — REGNUM Средний чек в российских автосервисах в мае 2022 года вырос почти на 25% в сравнении с тем же месяцем предыдущего года. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на данные платежного сервиса ЮKassa и ресурса «Чек Индекс».

Автосервис Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Для расчёта средней стоимости авторемонта аналитики обобщили данные более 1 миллиона онлайн-касс. Также эксперты проанализировали затраты жителей России на услуги автомоек.

В мае 2022 года в сравнении с маем предыдущего года число заказов в автосервисах и автомойках сократилось на 16% и 5% соответственно. При этом доходы владельцев сервисов и автомоек увеличились за счёт роста среднего чека.

Средний чек на ремонт в автосервисе в мае достиг 4850 рублей. Услуги автомойки выросли до 960 рублей. Также эксперты отметили рост заказов на дорогостоящий ремонт. Услуги по ремонту на сумму от 80 до 100 тысяч рублей оплачивали в 3,6 раза чаще, чем в 2021 году.

Самыми востребованными услугами авторемонта оказались операции от 2 до 8 тысяч рублей. На этот ценовой диапазон пришлась треть заказов в автосервисах.

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