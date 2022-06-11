Владивосток, , 09:50 — REGNUM В Доме офицеров Тихоокеанского флота (ТОФ) во Владивостоке торжественно отметили 90 лет со дня основания управления ФСБ России по Тихоокеанскому флоту. Об этом 11 июня сообщает пресс-служба ТОФ на сайте Минобороны РФ.

Будь бдителен! Агент не дремлет

На посвящённом знаменательной дате торжественном собрании присутствовали представители командования флота, сотрудники и ветераны управления ФСБ, а также другие почётные гости. В ходе мероприятия отличившиеся сотрудники управления были награждены медалями и грамотами.

Особое отделение Главного политического управления, от которого пошёл непосредственный отчёт истории военной контрразведки ТОФ, было образовано в 1932 году одновременно с морскими силами Дальнего Востока.

пресс-служба ТОФ «На протяжении своей деятельности название контрразведывательного органа ТОФ неоднократно менялось, но суть его задач оставалась неизменной. Чекисты решали задачи по пресечению актов диверсий на кораблях и в береговых частях, противодействовали разведывательной активности иностранных спецслужб».

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