Чита, 11 июня, 2022, 09:49 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае улучшилась. Как сообщает оперативный штаб 11 июня 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 169 079 (+18 за минувшие сутки). Вместе с тем 166 270 пациентов (+39 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Общее число жертв уже составляет 2681 человек (+1 за сутки). В моногоспиталях Забайкалья проходят лечение пациенты с разной степенью тяжести новой коронавирусной инфекции, из них 19 человек находится в тяжелом состоянии (-1 за сутки), один подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (0 за сутки).

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