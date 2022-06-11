Москва, 11 июня, 2022, 09:46 — ИА Регнум. Без кораблей Военно-морских сил Украины осталась оборона города Очакова Николаевской области, который находится на выходе из Днепро-Бужского лимана в Черное море. Об этом 10 июня сообщил источник в российских силовых структурах.

Navy.mil.gov.ua Надувные лодки ВМС Украины

«(Малый противолодочный корабль) «Винница» затоплен. По «Юрию Олефиренко» (средний десантный корабль ВМС Украины — ред.) принято решение вывести его из района боевых действий в связи с низким морально-психологическим состоянием экипажа, члены которого отказались выполнять приказы командования по патрулированию Днепровского лимана», — приводит его слова ТАСС.

При этом источник указал, что в обороне Очакова было задействовано только два названных корабля украинских ВМС, хотя ранее США и Великобритания поставляли киевскому режиму списанные военные катера.

Кроме того, он уточнил, что изъятые Киевом у населения плавательные средства, на которых предполагалось переправлять диверсионные группы, были приведены в негодность. При этом источник добавил, что строившаяся в Очакове с участием представителей США военно-морская база на сегодняшний день не функционирует, и с нее эвакуированы военные стран Запада.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол ЛНР в РФ Родион Мирошник заявил, что на заводе «Азот» в Северодонецке заблокированы 300−400 военных ВСУ.