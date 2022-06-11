Курган, , 09:43 — REGNUM В Кургане на автодороге перевернулся пассажирский автобус. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области.

ПАЗ-3205 Dmitry Terekhov

Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 10 июня на улице Гагарина в Кургане. При столкновении пассажирского «ПАЗ» и автомобиля «Ауди» автобус опрокинулся на бок.

Отмечается, что в «Ауди» на момент столкновения, помимо водителя, находился пятилетний ребёнок. К счастью, участники ДТП отделались ушибами, госпитализация никому не понадобилась. Обстоятельства дорожного инцидента выясняются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ярославской области автобус съехал в кювет, уходя от столкновения с лосём. Пострадали пять человек.

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