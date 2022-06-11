Окинский район, Бурятия, 11 июня, 2022, 09:41 — ИА Регнум. На комиссии по ликвидации ЧС Бурятии рассмотрели вопрос о выделении средств на восстановление горевшей Боксонской школы-детсада в Окинском районе. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС, пожар произошёл ещё 31 мая.

2968288 Пожар

В результате возгорания произошло полное обрушение кровли, а также были повреждены стены. Общая площадь пожара составила 104 тыс. рублей. Восстановительные работы оценены почти в 2 млн рублей.

«В любом случае школу необходимо восстановить. Если школы не станет, люди начнут уезжать из посёлка. Пока в посёлке есть школа, посёлок будет развиваться», — прокомментировал ситуацию председатель комиссии Пётр Мордовской.

По итогам комиссией принято решение ходатайствовать перед правительством республики о выделении необходимых средств из регионального бюджета.