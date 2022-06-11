Москва, 11 июня 2022, 09:26 — REGNUM Серия экспериментов с доставленным на Международную космическую станцию 3D-принтером стартует осенью 2022 года. Об этом сообщил космонавт Роскосмоса Олег Артемьев агентству ТАСС.
Космонавт рассказал, что работы должны начаться между прилётом на станцию экипажа корабля «Союз МС-22» и возвращением «Союза МС-21» на Землю. Старт пилотируемого корабля «Союз МС-22» запланирован на 21 сентября.
3D-принтер доставлен на орбитальную станцию грузовым кораблём «Прогресс МС-20» 4 июня 2022 года. Устройство будет использоваться для серии экспериментов с полимерными материалами.
Одной из целей этих экспериментов является разработка технологии изготовления деталей, которые используются на орбитальной станции. В будущем принтер может быть включён в состав штатного оборудования МКС.
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