Москва, , 09:26 — REGNUM Серия экспериментов с доставленным на Международную космическую станцию 3D-принтером стартует осенью 2022 года. Об этом сообщил космонавт Роскосмоса Олег Артемьев агентству ТАСС.

Принтер для 3D печати макета модели Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Космонавт рассказал, что работы должны начаться между прилётом на станцию экипажа корабля «Союз МС-22» и возвращением «Союза МС-21» на Землю. Старт пилотируемого корабля «Союз МС-22» запланирован на 21 сентября.

3D-принтер доставлен на орбитальную станцию грузовым кораблём «Прогресс МС-20» 4 июня 2022 года. Устройство будет использоваться для серии экспериментов с полимерными материалами.

Одной из целей этих экспериментов является разработка технологии изготовления деталей, которые используются на орбитальной станции. В будущем принтер может быть включён в состав штатного оборудования МКС.

Читайте ранее в этом сюжете: В Роскосмосе рассказали о предстоящих экспериментах с 3D-принтером на МКС