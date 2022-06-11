Донецк, 11 июня, 2022, 09:25 — ИА Регнум. С 24 февраля ВСУ обстреляли Горловку в ДНР более 3,7 тыс. раз, в результате погибли 24 человека, 132 — ранены. Об этом11 июня сообщил мэр города Иван Приходько.

U.S. Army Europe Images ВСУ

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«Всего с 24.02.22 количество обстрелов — 3 702, за сутки — 83, всего с 24.02.22 погибшие — 24, раненые 132», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что подразделения ДНР отбили укрепленный район в окрестностях Доломитного.