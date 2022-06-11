ВСУ с 24 февраля обстреляли Горловку более 3,7 тыс. раз
Донецк, 11 июня, 2022, 09:25 — ИА Регнум. С 24 февраля ВСУ обстреляли Горловку в ДНР более 3,7 тыс. раз, в результате погибли 24 человека, 132 — ранены. Об этом11 июня сообщил мэр города Иван Приходько.
U.S. Army Europe Images
ВСУ
Следите за развитием событий в трансляции: «Россия освобождает Донбасс: все новости о военной спецоперации на Украине»
«Всего
Ранее сообщалось, что подразделения ДНР отбили укрепленный район в окрестностях Доломитного.