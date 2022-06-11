Оренбургский район, Оренбургская область, 11 июня 2022, 09:24 — REGNUM Ход доследственной проверки по факту смертельного ДТП в Оренбуржье прокуратура взяла на контроль. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
На место прибыл прокурор Оренбургского района Павел Спесивцев. Прокуратуре предстоит оценить законность решения, которое примут осле проверочных мероприятий.
Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла утром 11 июня на дороге Оренбург — Орск. Погибли четыре человека.
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