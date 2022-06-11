Кызыл, , 09:23 — REGNUM В Туве очередной жертвой телефонных мошенников стал 33-летний заведующий терапевтического отделения больницы. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД преспублики.

Врач Publicdomainpictures.net

Ранее потерпевшему позвонил неизвестный, представившийся сотрудником службы безопасности банка ВТБ-24, и рассказал о попытках похитить его деньги с банковской карты.

«Не дав своей жертве опомниться, мошенник тут же предложил выход из данной ситуации — перевести все сбережения на «резервный» счет, якобы, в целях безопасности. Мужчина согласился и перечислил через банкомат на продиктованный собеседником счет деньги», — отметили в ведомстве.

Вскоре лжесотрудник позвонил снова и заявил о попытках мошенников взять на имя врача кредит, предложив срочно опередить их в этом. В итоге мужчина оформил кредит и перечислил их через банкомат на указанные аферистами счета. Ущерб потерпевшего составил 6 670 тыс. рублей.

Лишь через некоторое время мужчина понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию.