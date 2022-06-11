Москва, , 09:21 — REGNUM Россия, начиная со 2 марта, доставила на Украину 28 961,7 тонны гуманитарной помощи. Об этом заявил журналистам 10 июня начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Гуманитарная помощь Mil.ru

Всего было проведено 1142 гуманитарные акции. Мизинцев отметил, что за сутки были проведены четыре подобных акции в Донецкой Народной Республике, а также в Запорожской и Харьковской областях. По их итогам мирные жители получили в общей сложности 448 тонн помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июня правительство Камчатки объявило, что жители региона собрали денежные средства для закупки еще одну фуру с гуманитарной помощью для беженцев из Донбасса.

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