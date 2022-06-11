Донецк, 11 июня, 2022, 09:20 — ИА Регнум. Учредительная конференция представительства Российского военно-исторического общества (РВИО) состоялась в Донецкой республиканской библиотеке имени Крупской. Об этом 10 июня сообщила пресс-служба РВИО.

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Отмечается, что в ходе конференции состоялась онлайн-встреча заместителя председателя РВИО Николая Овсиенко и представительства Общества в ДНР во главе с Владимиром Антоновым.

«Борьба за умы молодых людей является одной из самых приоритетных целей представительства Российского военно-исторического общества в ДНР. На протяжении нескольких лет мы ведем работу с молодежью по противодействию фальшивой истории», — сказал Антонов.

Также он добавил, что представительство РВИО в ДНР намерено возродить систему военно-исторических клубов, кружков организаций высшего образования и создать для них площадку, на которой они будут взаимодействовать.

При этом Антонов отметил, что в Донбассе всегда была сильная школа по подготовке кадров в исторической сфере, однако после развала СССР власти Украины непрерывно переписывали историю, пытаясь заставить жителей региона принять новое выдуманное прошлое, чему они сопротивлялись.

В свою очередь, зампред РВИО указал, что сохранение военно-исторического наследия является для общества прочным фундаментом.

«Мы видим, как легко можно повернуть сознание людей при помощи лжи и игнорирования исторических фактов. Противостоять такой модели поведения коллективного Запада мы можем только конкретными делами. Нам важно усилить нашу совместную работу по сохранению исторической правды», — сказал Овсиенко.

Помимо этого, стороны обсудили восстановление мемориала Саур-Могила, что станет знаковым проектом РВИО в ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне распоряжение о выделении почти 1 млрд рублей на обеспечение российских школ государственной символикой подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.