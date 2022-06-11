Абакан, 11 июня, 2022, 09:08 — ИА Регнум. В Хакасии завершается подготовка к купальному сезону, в муниципалитетах приняты распорядительные документы по обеспечению безопасности населения на воде летом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления МЧС по региону.

Цитата из к/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён». реж Элем Климов. 1964. СССР На пляже

Первые официальные пляжи откроются в Абакане и Саяногорске. Всего в республике планируется открыть 21 пляж, 13 из которых расположены в Ширинском районе на озёрах Тус, Беле, Шира и Орлово.

«В целях обеспечения безопасности неорганизованных местах массового отдыха населения, на водоёмах будут развернуты 14 общественных спасательных постов муниципальных образований на следующих водоемах», — добавили в ведомстве.