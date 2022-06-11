Москва, , 09:03 — REGNUM США сами создают условия для формирования «новой большой восьмерки», считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

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«США своими руками создали условия, чтобы страны, желающие выстраивать равноправный диалог и взаимовыгодные отношения, фактически образовали вместе с Россией «новую большую восьмёрку», — рассуждает Володин в телеграм-канале.

Экономика США, Японии, Германии, Британии, Франции, Италии, Канады продолжает трещать под нагрузкой введенных против России санкций: за первый квартал 2022 г. в США зафиксировано падение ВВП на 1,5%, а инфляция вышла на максимальный уровень с декабря 1981 года, достигнув 8,6%, привел данные спикера Госдумы.

Группа восьми стран, не участвующая в санкционных войнах, — Китай, Индия, Россия, Индонезия, Бразилия, Мексика, Иран, Турция — по показателю ВВП по ППС опережает на 24,4% старую группу, указал он.

«Разрыв Вашингтоном и его союзниками существующих экономических отношений привёл к формированию новых точек роста в мире», — констатировал Володин.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, на фоне санкций, по данным МВФ, сменилась восьмерка стран по такому показателю, как ВВП по паритету покупательной способности. Так, если «старую восьмерку» составляли США, Япония, Германия, Россия, Британия, Франция, Италия и Канада, то «новую большую восьмерку» составляют Китай, Индия, Россия, Индонезия, Бразилия, Турция, Мексика и Иран.

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