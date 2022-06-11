Лондон, , 09:02 — REGNUM Средства индивидуальной защиты (СИЗ), которые были закуплены Великобританией в разгар пандемии коронавируса, решено утилизировать. Об этом сообщает комитет по бюджетному контролю Палаты общин британского парламента.

Медицинские маски Дарья Драй © ИА REGNUM

Общая стоимость подлежащих утилизации изделий составляет £4 млрд ($5 млрд). В докладе комитета отмечается, что эти средства защиты не были использованы из-за того, что они «не соответствовали требованиям». Так, примерно 817 млн СИЗ на общую сумму £673 млн ($840 млн) оказались бракованными. В их число вошли поддельные маски.

В документе также подчеркивается, что такие изделия, как правило, приобретались по завышенной цене. Кроме того, комитет указал на то, что британский минздрав пока не определился по вопросу о том, каким способом будут утилизированы невостребованные СИЗ. Парламентарии сомневаются в эффективности и экологичности идеи сжечь средства защиты, чтобы произвести энергию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Великобритании проводилось расследование дел о восьми вечеринках, которое провело правительство страны в период жестких коронавирусных ограничений.

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