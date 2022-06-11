Томск, , 09:02 — REGNUM Церемония прощания с тремя сотрудниками томского управления МВД, погибшими в результате аварии в Омской области, состоится 13 июня. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Богоявленский собор. Томск Евгений Чернышов

Авария произошла 9 июня утром на 932 км трассы Челябинск–Новосибирск. В результате погибли три правоохранителя, которые возвращались из командировки. Один человек выжил, его доставили в медицинское учреждение.

«Панихида пройдёт в Кафедральном Богоявленском соборе по адресу: Томск, площадь Ленина, д. 7. Начало — в 12 часов. УМВД России по Томской области выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших сотрудников полиции», — добавили в управлении.

Читайте ранее в этом сюжете: Погибшие в ДТП томские полицейские возвращались из командировки