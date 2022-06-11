Курган, 11 июня, 2022, 09:01 — ИА Регнум. В Курганской области бывший полицейский отдан под суд за гибель мотоциклиста. Об этом сообщает областное управление СКР.

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По данным следствия, 16 апреля пьяный гражданин выехал на встречную полосу и столкнулся с мотоциклом. В результате аварии погиб мотоциклист.

19 апреля экс-полицейский был арестован. Следствие по его делу уже завершено, а обвинительное заключение утверждено. Скоро материалы рассмотрит суд.