Донецк, , 08:58 — REGNUM ВСУ обстреляли Доломитное и Байрак в ДНР. Об этом 11 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️08:05 — н.п. Курдюмовка — н.п. Доломитное: выпущено 5 снарядов калибра 152 мм; ️08:35 — н.п. Курдюмовка — н.п. Байрак: выпущено 5 снарядов калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Гольмовский в ДНР.

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