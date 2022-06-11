Вашингтон, , 08:56 — REGNUM Состояние здоровья российского предпринимателя Виктора Бута, отбывающего заключение в американской тюрьме, ощутимо ухудшилось. Об этом 11 июня заявил его адвокат Стив Зиссу.

Виктор Бут в сопровождении сотрудников DEA 16 ноября 2010 года после выдачи США Dea.gov

Отмечается, что Бут страдает от бактериальной инфекции. Защита и посольство РФ в Вашингтоне добиваются предоставления Буту медпомощи. Зиссу допустил, что возможно будет вынужден добиваться квалифицированной врачебной помощи для предпринимателя через суд, передает ТАСС.

«Он просит, и мы просим, чтобы его осмотрел врач, способный поставить диагноз и назначить правильное лечение. А этого не происходит уже в течение нескольких недель», — отметил он.

Адвокат также считает, что обмен Бута на кого-то из содержащихся в заключении в РФ граждан США неминуем.