Адвокат Бута заявил о заметном ухудшении его состояния
Вашингтон, 11 июня, 2022, 08:56 — ИА Регнум. Состояние здоровья российского предпринимателя Виктора Бута, отбывающего заключение в американской тюрьме, ощутимо ухудшилось. Об этом 11 июня заявил его адвокат Стив Зиссу.
Отмечается, что Бут страдает от бактериальной инфекции. Защита и посольство РФ в Вашингтоне добиваются предоставления Буту медпомощи. Зиссу допустил, что возможно будет вынужден добиваться квалифицированной врачебной помощи для предпринимателя через суд, передает ТАСС.
«Он просит, и мы просим, чтобы его осмотрел врач, способный поставить диагноз и назначить правильное лечение. А этого не происходит уже в течение нескольких недель», — отметил он.
Адвокат также считает, что обмен Бута на кого-то из содержащихся в заключении в РФ граждан США неминуем.