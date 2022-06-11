Москва, , 08:54 — REGNUM Организаторы XIV Международного конкурса артистов балета объявили лауреатов соревнования в старшей и младшей группе. Об этом сообщается на сайте конкурса.

Эдгар Дега. Звезда балета

Первую премию в старшей группе получил Дмитрий Смилевски за сольное выступление. Вагнер Де Карвалхо из Бразилии и Мария Ильюшкина удостоены первой премии в категории «дуэт».

В младшей группе лучшей артисткой признана Кошкарева Мария. Первую премию за сольное выступление среди юношей получил Макар Михалкин. Кувабара Мана, Олег Мандаев и Лев Копылов удостоены специальной премии за партнёрство.

Торжественная церемония вручения премии пройдёт 11 июня в 15:00 в Бетховенском зале Большого театра России. Гала-концерт лауреатов состоится в этот же день в 19:00 на Исторической сцене.

Международный конкурс артистов балета 2022 года посвящён хореографу Юрию Григоровичу, которому в этом году исполнилось 95 лет. В основную часть соревнования прошли 112 артистов из Южной Кореи, Китая, Италии, Турции, Казахстана, Беларуси, Армении, Донецкой Народной Республики и других стран мира.

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