Оттава, , 08:51 — REGNUM Канада и Дания пришли к соглашению в многолетнем пограничном споре из-за необитаемого острова Ханс, расположенного в проливе Кеннеди, разделяющем Гренландию и остров Элсмир. Об этом со ссылкой на источники 10 июня сообщает газета The Globe and Mail.

Гренландия Nasa.gov

Спор о территориальной принадлежности скалы площадью 1,3 кв. километра начался в 1973 году, во время ведения Оттавой и Копенгагеном переговоров о морской границе. Тогда стороны договорились отложить принятие решения о статусе острова, расположенного в территориальных водах обоих государств.

После более полувека неопределённого статуса территории, не мешающего общению местных жителей, проживающих по обе стороны границы, было достигнуто соглашение о разделе скалы между канадской территорией Нунавут и Гренландией, которая является автономной территорией в составе Дании.

Отмечается, что в случае предполагаемого создания на острове Ханс научного лагеря, располагающие достаточными средствами туристы смогут побывать на уникальной датско-канадской границы, где перейти из Европы в Канаду и обратно можно будет буквально в два шага.