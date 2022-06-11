Красноярск, , 08:50 — REGNUM В Красноярске следователи организовали проверку по факту падения шестилетнего ребёнка из окна общежития. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного следственного управления СКР по краю, инцидент произошёл вечером 10 июня.

Ребёнок выпал из окна общежития в Красноярске ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии

Мать мальчика в этот момент находилась на работе, а присматривавший за ребёнком его старший брат ушёл в магазин.

«В этот момент пострадавший ребенок самостоятельно забрался на подоконник, открыл окно и, выглядывая, не удержался и упал с высоты 4-го этажа. Мальчика обнаружила случайная прохожая, его доставили в больницу, сейчас ему оказывается необходимая медицинская помощь», — отметили в ведомстве.

В рамках проверки сотрудники СК намерены установить все обстоятельства происшествия. В управлении также призвали родителей не приучать детей играть на окне, не оставлять их без присмотра, чтобы избежать трагедий.

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