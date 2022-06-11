Краснодар, , 08:46 — REGNUM 14-летняя школьница во время пожара спасла соседских детей. Ей удалось вывести из горящего дома троих малышей, младшему из которых нет года, передают 11 июня «Кубанские новости».

Огонь охватил жилой 2-этажный дом за считанные минуты. Школьнице удалось вынести из огня брата и сестру 3-х и 4-х лет, и 9-месячного младенца. В это время на место ЧП прибыли первые пожарные расчеты.

Медики осмотрели спасенных детей, их жизни ничего не угрожает.

Возгорание удалось локализовать за 20 минут, причины ЧП выясняются.