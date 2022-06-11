Будапешт, , 08:43 — REGNUM Концерт фортепианной музыки пианистки Валентины Лисицы, который прошел в Российском культурном центре в Будапеште в преддверии Дня России, попытались сорвать сотрудники украинского посольства в Венгрии. Об этом 10 июня вечером сообщило посольство РФ в республике в своем телеграм-канале.

Пианино Elliott Billings

Уточняется, что дипломаты Украины попытались сорвать мероприятие, для чего направили соответствующую ноту всем дипломатическим миссиям в Будапеште.

«В Российском культурном центре (РКЦ) при большом стечении публики состоялся концерт фортепианной музыки известной пианистки, уроженки Киева, Валентины Лисицы, посвященный Дню России <…> Эта пиар-акция только подогрела интерес к мероприятию», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в программу концерта вошли произведения Ференца Листа, Сергея Прокофьева, Сергея Рахманинова и Петра Чайковского, и пришедшие на него зрители восторженно встретили «очень выразительное, поистине мастерское исполнение» пианисткой этих классических шедевров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее обозреватель Тед Карпентер написал в своей статье в журнале The American Conservative, что Соединенные Штаты переоценили свои возможности по влиянию на страны мира с целью введения антироссийских санкций, что должно отрезвить американские власти.