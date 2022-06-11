Ла-Пас, , 08:43 — REGNUM Суд Боливии приговорил экс-президента страны Жанин Аньес к 10 годам тюрьмы по делу о госперевороте 2019 года. Об этом 11 июня передает El Deber.

Боливия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Генпрокуратура Боливии просила осудить Аньес на 15 лет заключения. Суд уже объявил вердикт сторонам.

Полиция задержала Аньес 13 марта 2021 г. по подозрению в терроризме, подстрекательстве к мятежу и заговоре в рамках дела о госперевороте. Следствие предполагает, что она незаконно провозгласила себя главой Боливии — без соблюдения норм конституции и законов.