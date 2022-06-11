Ла-Пас, 11 июня, 2022, 08:43 — ИА Регнум. Суд Боливии приговорил экс-президента страны Жанин Аньес к 10 годам тюрьмы по делу о госперевороте 2019 года. Об этом 11 июня передает El Deber.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Боливия

Генпрокуратура Боливии просила осудить Аньес на 15 лет заключения. Суд уже объявил вердикт сторонам.

Полиция задержала Аньес 13 марта 2021 г. по подозрению в терроризме, подстрекательстве к мятежу и заговоре в рамках дела о госперевороте. Следствие предполагает, что она незаконно провозгласила себя главой Боливии — без соблюдения норм конституции и законов.