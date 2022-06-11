Курган, , 08:41 — REGNUM В Курганской области завершено расследование трагедии, которая произошла в середине апреля 2022 года на трассе Курган-Звериноголовское. Погиб мотоциклист, сбитый уже бывшим сотрудником правоохранительных органов. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

На месте смертельного ДТП Пресс-служба СУ СКР по Курганской области

Установлено, что вечером 16 апреля 2022 года пьяный сотрудник полиции за рулём автомобиля двигался из Кургана в сторону посёлка Балки, и допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с мотоциклом.

По факту было возбуждено и расследовано уголовное дело по п.«а» ч.4 ст.264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, совершённое лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Полицейский расстался с должностью, и ходатайству следователя был арестован. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области 10 июня на 277-м километре федеральной автодороги Тюмень-Омск погибла мотоциклистка.

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