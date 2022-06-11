Донецк, 11 июня, 2022, 08:39 — ИА Регнум. Подразделения ДНР отбили укрепленный район в окрестностях Доломитного, сообщили 11 июня в Народной милиции республики.

7th Army Training Command ВСУ

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия освобождает Донбасс: все новости о военной спецоперации на Украине»

«Силы третьей гвардейской бригады Народной милиции развивают успех. Нацисты из ВСУ выбиты с занимаемых позиций в районе поселка Доломитное», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли Гольмовский в ДНР.