Горно-Алтайск, 11 июня, 2022, 08:38 — ИА Регнум. В Республике Алтай за прошедшие сутки выявили 12 новых случаев заражения коронавирусом. Наибольший прирост зафиксирован в Горно-Алтайске (+4), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Новые носители также зарегистрированы в Майминском, Кош-Агачском, Улаганском и других районах. Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 34 496.

«Число зарегистрированных летальных случаев за весь период — 666, в том числе 618 — от COVID-19, 48 – от иных причин. Число выздоровевших пациентов: за отчётные сутки – 31, за весь период – 33 623», - добавили в оперштабе.