Оренбургский район, Оренбургская область, 11 июня, 2022, 08:32 — ИА Регнум. В Оренбургской области в результате ДТП погибли четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла на 47-м километре дороги Оренбург — Орск в районе села Вязовка. Ещё семь человек выжили, но получили разные травмы.

По предварительным данным, автомобиль «Форд» столкнулся на встречной полосе с «Лада Ларгус». Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.