Белград, , 08:31 — REGNUM Требования канцлера ФРГ Олафа Шольца о признании Сербией Косова для вступления ее в Евросоюз и об обязательном присоединении Белграда к антироссийским санкциям прокомментировали 11 июня читатели сербской газеты Kurir.

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При этом ранее сербский президент Александр Вучич заявил, что в ходе визита Шольца в Белград сербские власти впервые узнали о том, что им необходимо признать независимость Косово для того, чтобы вступить в ЕС. Также он рассказал, что глава правительства ФРГ «ясно и остро» потребовал от властей Сербии присоединиться к антироссийским санкциям ЕС.

«Немцы так и не поняли, что ультиматум с сербами не проходит», — написал пользователь под ником stanimir.

«Запад — наш враг, и это не изменится», — добавил Žare.

«Примите его, накормите и отправьте домой. И выбросьте эти угрозы в мусорное ведро, где им самое место», — посоветовал Milan.

«Как долго эти люди будут нас шантажировать?», — отметил пользователь Kakvi Smo To Ljudi.

«Немцы, вы нас не уничтожили в двух войнах, теперь хотите снова. Мне не нужен ЕС, чтобы жить так, как я живу, я и так привык иметь немного», — подчеркнул Kiza Bg.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что все страны, которые собираются вступить в ЕС, должны присоединиться к санкциям против России.