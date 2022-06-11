Порт-о-Пренс, 11 июня, 2022, 08:28 — ИА Регнум. Члены бандитской группировки в Гаити угнали два автобуса, передает France Presse.

nationalgeographic.com Гаити

Угон произошел на выезде из Порт-о-Пренса. В каждом автобусе было по 18 человек, не считая водителей, — всего 38 человек.

По данным правозащитников, в 2021 году в Гаити похитили более тысячи человек, а за четыре месяца 2022 года — более 200.

Последние похищения происходят на фоне новых столкновений между местными бандами, которые контролируют периферийные районы столицы.