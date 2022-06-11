Москва, 11 июня, 2022, 08:24 — ИА Регнум. Доля автомобилей локальной сборки в общем объёме продаж новых легковых авто в России в мае снизилась до 78%. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Иван Шилов ИА REGNUM Автоваз

В первый месяц 2022 года доля авто локальной сборки на отечественном рынке составляла 82,6%. В феврале этот показатель составил 81,5%. В марте доля снизилась до 80%, в апреле и мае — до 78%.

Сокращение доля авто локальной сборки объясняется прекращением работы ряда заводов иностранных компаний после введения антироссийских санкций. Также экономические ограничения усугубили проблемы с поставками комплектующих. Из-за нехватки некоторых компонентов автозаводы были вынуждены сокращать объёмы производства или приостанавливать работу сборочных линий.

При этом эксперты отметили на российском рынке рост доли автомобилей, произведённых в Китае. Доля авто китайской сборки выросла с 4,6% в январе до 10,2% в мае.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров призвал автомобилестроительные компании пронять решение о сохранении производства в России до конца мая 2022 года.